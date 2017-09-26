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Украина
Члены семьи Порошенко записали видеообращение к президенту
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    Члены семьи Порошенко записали видеообращение к президенту

    12:37  26 Сентября 2017
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    Члены семьи Порошенко записали видеообращение к президенту

    Киев, 26 сентября. Члены семьи президента Петра Порошенко опубликовали видеообращение, в котором поздравили главу Украины с 52-летием.

    Поздравление было размещено на странице «Фонд Порошенко» в Facebook.

    Как заявила супруга президента Марина Порошенко, глава Украины стал первым, кто смог объединить весь цивилизованный мир вокруг защиты страны. Он начал реформы, на которые не решался ни один политик за все годы независимости. Жизнь Порошенко, по словам жены, можно охарактеризовать, как служение украинскому народу.

    В записи праздничного обращения к президенту Украины принимали участие его сыновья, дочери и жена сына Алексея — Юлия.

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    Автор: Алексей Громов
    #украина #порошенко
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