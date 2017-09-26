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Эксперт объяснил, зачем Порошенко попросил у Канады спутниковые снимки границы с Россией
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    Эксперт объяснил, зачем Порошенко попросил у Канады спутниковые снимки границы с Россией

    11:47  26 Сентября 2017
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    Символический жест: Политолог объяснил, зачем Порошенко разведданные с канадского спутника

    Украинский лидер Петр Порошенко обратился к властям Канады с просьбой предоставить изображения российско-украинской границы, сделанные со спутника Radarsat-2.

    «Это поможет нам эффективно выполнять минские соглашения», — объяснил Порошенко свою просьбу в эфире телеканала CBC.

    Ранее Канада уже предоставляла Украине данную информацию, к соответствующей договоренности стороны пришли в 2015 году. Однако уже через год в Канаде посчитали, что подобного рода расходы слишком обременительны для государственного бюджета и закрыли программу.

    Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO и публицист Станислав Бышок в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей напомнил, что в Канаде очень большим влиянием обладает западно-украинская диаспора.

    «Национальная община Украинцы в Канаде в отношениях Канады и Украины играет очень существенную роль. По большому счету, если посмотреть на карту или на товарооборот между двумя странами, то становится понятно, что они во всех смыслах находятся довольно далеко друг от друга. Внешняя политика Украины в отношении Канады строится на экспертизе, результаты которой предоставляет эта диаспора», — объясняет Бышок.

    Символический жест: Политолог объяснил, зачем Порошенко разведданные с канадского спутника

    Эксперт подчеркнул, что Канада поддерживает многочисленные санкции в отношении России не потому, что считает наше государство враждебным, а под воздействием довольно мощного лоббистского ресурса национальной общины.

    «Я думаю, не будет ничего удивительного, если эта программа будет возобновлена», — заключил политолог.

    Эксперт напомнил, что в Донбассе нет российских военных, не говоря уже о тяжелой технике, а значит, если Украина получит доступ к данным спутника, то официальный Киев не получит никакой новой информации, даже если вдруг и планировал ее получить.

    «Никакого усиления конфронтации на Донбассе не будет, поскольку нет оснований утверждать, что Киев вдруг решит пойти в атаку. ДНР и ЛНР также вряд ли внезапно захотят освободить всю остальную Украину от Порошенко и его власти», — продолжает политический эксперт.

    Символический жест: Политолог объяснил, зачем Порошенко разведданные с канадского спутника

    Станистав Бышок говорит, что Украина старается заявить о себе на международной политической арене максимально громко, поэтому регулярно напоминает о своих сложностях в отношениях как с народными республиками, так и с Россией.

    «От американцев они ожидают поставок оружия, а от Канады — хотя бы такого символического жеста как предоставление данных со спутника», — заключает политолог.

    Газета.ru сообщает, что Петр Порошенко встретился с канадским премьером Джастином Трюдо 23 сентября.

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    Автор: Михаил Блинов
    #украина #порошенко #канада #политика
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