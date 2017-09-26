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Сирия медлит в Дейр эз-Зоре: почему сирийская армия не будет контролировать большинство нефтяных месторождений
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    Сирия медлит в Дейр эз-Зоре: почему сирийская армия не будет контролировать большинство нефтяных месторождений

    16:05  26 Сентября 2017
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    Сирия заявила, что скоро будет контролировать 100% нефтяных месторождений: вероятность такого прогноза

    Посол Сирии в Китае Имад Мустафа заявил, что до конца следующего месяца правительственные войска смогут получить полный контроль над всеми нефтяными месторождениями в Сирии:

    «В последние два месяца мы вновь получили контроль над большинством крупных нефтяных месторождений, мы верим, что к концу следующего месяца 100% нефтяных и газовых месторождений будут под контролем правительства Сирии».

    Сирия заявила, что скоро будет контролировать 100% нефтяных месторождений: вероятность такого прогноза

    Независимый журналист, политолог Александр Асафов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) оценил вероятность этого прогноза:

    «Плох тот полководец, который не мечтает о победе. И в данном случае любые оптимистичные заявления, даже если они слишком оптимистичны, — это, в том числе, работа по пропаганде, по мотивации собственных сторонников и войск, а также мирного населения Сирии. Потому что, если бы он выпустил заявление пессимистического характера, например, то, что до февраля 2018-го года, скорее всего, не удастся установить контроль над нефтяными месторождениями, все выглядело бы иначе».

    Наш собеседник упомянул, что освобождение даже большого количества нефтяных и газовых полей, не даст сразу какого-то эффекта - поскольку террористы уничтожают их инфраструктуру перед отступлением.

    «Когда боевики покидают месторождение, они уничтожают всю инфраструктуру. Об этом есть сообщения, даже есть фото и видео уничтоженных объектов. Боевики «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) для этого используют самоподрывы, минирование и так далее. То есть в это придется вложить достаточные средства на восстановление. Фактически, функционировать эти месторождения будут еще нескоро».

    Сирия заявила, что скоро будет контролировать 100% нефтяных месторождений: вероятность такого прогноза

    По мнению эксперта, хотя сейчас военная кампания для правительства Башара Асда идет достаточно успешно, такие заявления делать преждевременно:

    «Возможно, это делается исключительно с пропагандистской точки зрения, и поэтому реалистичность этого обсуждать достаточно тяжело. Ситуация находится на пике, и от ее дальнейшего развития зависят и сроки, соответственно, такого триумфа, о котором говорит Имад Мустафа».

    Наш собеседник не готов разделить этот оптимизм:

    «Если оглядываться на опыт 2017-го года, то, скорее всего, реальность внесет свои коррективы, внесут свои коррективы и амбиции курдов, и амбиции международной коалиции, возглавляемой США. Все не так просто, как хотелось бы сирийскому руководству».

    Сирия заявила, что скоро будет контролировать 100% нефтяных месторождений: вероятность такого прогноза

    Политолог отметил, что ситуацию на данном этапе прогнозировать достаточно сложно. Сейчас ситуация может развернуться в любую сторону, и за нефтяные месторождения действительно может развиваться многосторонний спор, в котором сирийская армия окажется наиболее слабым звеном.

    «Как всегда сирийская армия демонстрирует свою нерешительность, отсутствие банального опыта форсирования рек. Как всегда сирийская армия выжидает, когда российские ВКС и «Охотники на ИГИЛ» полностью подготовят почву для наступления, то есть сделают за них всю работу».

    Эксперт считает, что это чревато, опять же, потерями среди «Охотников на ИГИЛ», которые являются самым боеспособным подразделением правительственных войск:

    «Как мы видели в случае с Акербатом, такая вероятность мало вносит корректив в тактику сирийского командования, которую необходимо было поменять еще в конце 2016 года, но мы весь 2017 год видим, что она неизменна. Я боюсь, что она такой и останется. Можно сказать, нерешительность — это визитная карточка сирийской армии. Скажем так, несвоевременное тактическое реагирование, сложность с принятием решений и обуславливает множество локальных неудач и потерь САА».

    Эксперт обратил внимание, что сейчас шансы сирийских войск достичь в короткий срок хороших результатов уменьшаются:

    «Чем дольше продолжается раскачивание, чем дольше медийные победы превалируют над реальными, тем меньше этих шансов остается. На данный момент, если ситуация и дальше будет продолжаться в таком роде, и медийные, и реальные победы будут у совершенно других сил».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Никита Расторгуев
    #сирия #дейр эз-зор #охотники на игил #имад мустафа #нефтяные месторождения
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