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Новый закон об образовании: Порошенко отправляет в свободное плавание Западную Украину
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    Новый закон об образовании: Порошенко отправляет в свободное плавание Западную Украину

    11:28  26 Сентября 2017
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    «Порошенко законом об образовании ускоряет процесс дестабилизации власти на Украине» — эксперт

    Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, который ограничивает право обучаться на языках национальных меньшинств. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    Война с русским языком

    Согласно подписанному президентом документу, с сентября 2018 года дети представителей национальных меньшинств в детских садах и начальной школе смогут проходить обучение на родном языке, параллельно изучая украинский. Однако с пятого класса преподавание будет проходить только на государственном языке. В свою очередь язык нацменьшинств можно будет изучать лишь факультативно. Кроме того, допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран Европейского союза.

    «Порошенко законом об образовании ускоряет процесс дестабилизации власти на Украине» — эксперт

    Однако, как сообщает Газета.ru, с сентября 2020 года обучение будет проходить исключительно на украинском. Этот документ уже вызвал резкую критику со стороны Венгрии и Румынии, которые заявили о том, что этот закон нарушает права национальных меньшинств на Украине. Россия также уверена, что закон об образовании противоречит конституции Украины, а также международным обязательствам Киева.

    Против русскоязычного населения

    Политолог Игорь Рябов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что новый закон об образовании на Украине направлен в первую очередь на отторжение прав русскоязычного населения, на дерусификацию украинской культуры, на ее ослабление. А кроме того, он создает условия для самоопределения западных областей Украины, которые, по словам политолога, «уходят в свободное плавание».

    «Но новый закон имеет значение для западных регионов Украины, и в худшем для этой страны случае приведет одновременно к нескольким последствиям. Во-первых, закон уже сейчас ускоряет уход в свободное плавание Закарпатья и Львовской области. У Венгрии и Польши есть инструмент давления через европейские нормы на правительство в Киеве, чтобы оно признало права западных территорий на самоопределение. Процесс этот небыстрый, но за два года до вступления в силу новых образовательных норм можно успеть. Но и два года может не понадобиться для этого развода. Потому что, во-вторых, Порошенко новым законом об образовании ускоряет процесс дестабилизации власти на Украине», — добавил Игорь Рябов.

    «Порошенко законом об образовании ускоряет процесс дестабилизации власти на Украине» — эксперт

    По словам эксперта, львовский губернатор уже открыто выступил с критикой Петра Порошенко. С учетом того, что именно из Львова начинает свой поход на Киев Саакашвили, власть в Западной Украине сегодня Порошенко уже не принадлежит.

    «Не подчиняется Порошенко и Рада. Он не может сейчас провести через парламент ни одного нужного себе закона. В целом Порошенко ведет себя как марионетка сил, которым судьба Украины уже неинтересна, а им нужен большой очаг дестабилизации у российских границ накануне выборов президента в России», — заключил Игорь Рябов.

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    Автор: Илья Муромский
    #украина #порошенко
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