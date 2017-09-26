Новый закон об образовании: Порошенко отправляет в свободное плавание Западную Украину

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Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, который ограничивает право обучаться на языках национальных меньшинств. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Война с русским языком

Согласно подписанному президентом документу, с сентября 2018 года дети представителей национальных меньшинств в детских садах и начальной школе смогут проходить обучение на родном языке, параллельно изучая украинский. Однако с пятого класса преподавание будет проходить только на государственном языке. В свою очередь язык нацменьшинств можно будет изучать лишь факультативно. Кроме того, допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран Европейского союза.

Однако, как сообщает Газета.ru, с сентября 2020 года обучение будет проходить исключительно на украинском. Этот документ уже вызвал резкую критику со стороны Венгрии и Румынии, которые заявили о том, что этот закон нарушает права национальных меньшинств на Украине. Россия также уверена, что закон об образовании противоречит конституции Украины, а также международным обязательствам Киева.

Против русскоязычного населения

Политолог Игорь Рябов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что новый закон об образовании на Украине направлен в первую очередь на отторжение прав русскоязычного населения, на дерусификацию украинской культуры, на ее ослабление. А кроме того, он создает условия для самоопределения западных областей Украины, которые, по словам политолога, «уходят в свободное плавание».

«Но новый закон имеет значение для западных регионов Украины, и в худшем для этой страны случае приведет одновременно к нескольким последствиям. Во-первых, закон уже сейчас ускоряет уход в свободное плавание Закарпатья и Львовской области. У Венгрии и Польши есть инструмент давления через европейские нормы на правительство в Киеве, чтобы оно признало права западных территорий на самоопределение. Процесс этот небыстрый, но за два года до вступления в силу новых образовательных норм можно успеть. Но и два года может не понадобиться для этого развода. Потому что, во-вторых, Порошенко новым законом об образовании ускоряет процесс дестабилизации власти на Украине», — добавил Игорь Рябов.

По словам эксперта, львовский губернатор уже открыто выступил с критикой Петра Порошенко. С учетом того, что именно из Львова начинает свой поход на Киев Саакашвили, власть в Западной Украине сегодня Порошенко уже не принадлежит.