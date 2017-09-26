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Политика
МИД РФ прокомментировал планы США ограничить полеты военной авиации
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    МИД РФ прокомментировал планы США ограничить полеты военной авиации

    12:07  26 Сентября 2017
    1476

    МИД РФ прокомментировал планы США ограничить полеты военной авиации

    Москва, 26 сентября. Министерство иностранных дел России подтвердило, что США может ввести ряд ограничений для полетов военной авиации РФ над территорией Соединенных Штатов.

    «Да, мы знаем, что такие шаги американцы собираются предпринять. Сегодня в Вене проходит пленарное заседание комиссии по открытому небу», — заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов агентству РИА Новости.

    По его словам, американцы, видимо, планируют анонсировать свои решения на этом заседании. Новые ограничения против России вступят в силу с 1 января 2018 года.

    МИД РФ прокомментировал планы США ограничить полеты военной авиации

    Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что американские власти хотят ограничить полеты российских военных над США в рамках Договора по открытому небу. В статье отмечается, что решение Вашингтона станет ответом на «запрет Москвы на пролет над Калининградом».

    Не исключено, что США ограничат полеты российской авиации над Аляской и Гавайями.

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    Автор: Дима Оленин
    #сша #мид рф
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