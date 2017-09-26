МИД РФ прокомментировал планы США ограничить полеты военной авиации

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Москва, 26 сентября. Министерство иностранных дел России подтвердило, что США может ввести ряд ограничений для полетов военной авиации РФ над территорией Соединенных Штатов.

«Да, мы знаем, что такие шаги американцы собираются предпринять. Сегодня в Вене проходит пленарное заседание комиссии по открытому небу», — заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов агентству РИА Новости.

По его словам, американцы, видимо, планируют анонсировать свои решения на этом заседании. Новые ограничения против России вступят в силу с 1 января 2018 года.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что американские власти хотят ограничить полеты российских военных над США в рамках Договора по открытому небу. В статье отмечается, что решение Вашингтона станет ответом на «запрет Москвы на пролет над Калининградом».

Не исключено, что США ограничат полеты российской авиации над Аляской и Гавайями.