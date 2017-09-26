Курды перебрасывают силы из Ракки в Дейр эз-Зор

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Ракка, 26 сентября. Курды перебросили несколько крупных подразделений из провинции Ракка в Дейр эз-Зор для усиления группировки войск.

По сообщению местных источников в Ракке командование альянса «Сирийские демократические силы» (SDF) направило около 15 процентов бойцов из состава «Отрядов народной самообороны» (YPG) в провинцию Дейр эз-Зор.

Официально командование альянса связывает это с необходимостью усилить наступление на позиции боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России), однако эксперты заявляют, что курды в Дейр эз-Зоре проводят зачистки местного арабского населения и стремятся захватить нефтяные и газовые месторождения в восточной части провинции.

1 Организация запрещена на территории РФ.