Названы самые популярные в мире вопросы о сексе

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Москва, 26 сентября. Судя по вопросам, можно сделать вывод, что значительная их часть авторства мужчин.

Марка презервативов Durex проанализировала запросы в поисковой системе, чтобы понять, какие вопросы тревожат пользователей Интернет, пишет Metro.com.uk.

Так, первые две строчки занимают вопросы об удовольствиях женщин, во второй пятерке запросы о способах увеличения и измерения пениса. Волнуют пользователей и лечение болезней, передающимися половым путем.

Топ-10 вопросов о сексе в мировом Интернет:

Где находится точка G? Как довести женщину до оргазма? Как избавиться от герпеса? Как избавиться от генитальных бородавок? Что такое триппер? Как самостоятельно увеличить пенис? Как измерить пенис? Со скольких лет продают презервативы? Как вставить мужской половой орган в женский? Как долго длится секс?

Напомним, недавно было опубликовано другое исследование, в котором ученые предупредили о катастрофических последствиях отказа от интимной близости.