Названы самые популярные в мире вопросы о сексе
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Москва, 26 сентября. Судя по вопросам, можно сделать вывод, что значительная их часть авторства мужчин.
Марка презервативов Durex проанализировала запросы в поисковой системе, чтобы понять, какие вопросы тревожат пользователей Интернет, пишет Metro.com.uk.
Так, первые две строчки занимают вопросы об удовольствиях женщин, во второй пятерке запросы о способах увеличения и измерения пениса. Волнуют пользователей и лечение болезней, передающимися половым путем.
Топ-10 вопросов о сексе в мировом Интернет:
- Где находится точка G?
- Как довести женщину до оргазма?
- Как избавиться от герпеса?
- Как избавиться от генитальных бородавок?
- Что такое триппер?
- Как самостоятельно увеличить пенис?
- Как измерить пенис?
- Со скольких лет продают презервативы?
- Как вставить мужской половой орган в женский?
- Как долго длится секс?
Напомним, недавно было опубликовано другое исследование, в котором ученые предупредили о катастрофических последствиях отказа от интимной близости.