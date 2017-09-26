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ВКС РФ нанесли 10 авиаударов по объектам боевиков в Идлибе — Минобороны России
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    ВКС РФ нанесли 10 авиаударов по объектам боевиков в Идлибе — Минобороны России

    10:56  26 Сентября 2017
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    ВКС РФ нанесли 10 авиаударов по объектам боевиков в Идлибе — Минобороны России

    Москва, 26 сентября. В военном ведомстве России сообщили, что ВКС РФ наносили удары по объектам террористов, расположенным вдали от населенных пунктов.

    По данным министерства обороны России военная авиация нанесла десять ракетно-бомбовых ударов по позициям исламистов в сирийской провинции Идлиб. В результате авианалетов уничтожены подземные базы террористов, склады с боеприпасами, бронетехника, мастерские по производству «джихад-мобилей» и реактивные системы залпового огня. Поражение целей фиксировалось средствами объективного контроля.

    Отмечается, что уничтоженная техника и живая сила исламистов использовались при нападении террористов на российских военных полицейских в северной части провинции Хама 18 сентября.

    ВКС РФ нанесли 10 авиаударов по объектам боевиков в Идлибе — Минобороны России

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #вкс рф #идлиб #авиаудар
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