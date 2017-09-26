Один из участников Варшавского марафона скончался в больнице

В Избранное

Варшава, 26 сентября. Участник Варшавского марафона, который состоялся в прошедшие выходные, потерял сознание во время забега и умер в медицинском учреждении. Об этом сообщает официальный сайт организаторов спортивного мероприятия.

По данным организаторов забега, спортсмену стало плохо, медики оказали ему всю необходимую первую помощь, и уже через несколько минут на место прибыла скорая помощь.

Мужчину доставили в больницу, медики боролись за его жизнь, но, к сожалению, спасти марафонца не удалось.

На сайте не уточняется имя погибшего спортсмена.

Напомним, в прошедшее воскресенье в российской столице прошел Московский марафон, в котором участвовали 30 тысяч человек.

Как передавало агентство URA.RU, 23 сентября во Владивостоке стартовал международный марафон в защиту тигров.