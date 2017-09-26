Fitch считает повышение суверенного рейтинга России‍ очень вероятным

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Вашингтон, 26 сентября. Американское рейтинговое агентство Fitch заявило, что видит потенциал для повышения рейтинга России «BBB-», такое мнение высказал глава аналитической группы по суверенным рейтингам Эрик Ариспе.

Россия является первым государством, получившим оценку Fitch и который меняет тренд ожидания в кредитном цикле. Речь идет не только о стабилизировавшейся обстановке, но и о потенциальных возможностях. «Это отражается в позитивном прогнозе», — сказал спикер аналитической группы Эрик Ариспе.

Отметим, что агентство 22 сентября повысило прогноз по рейтингу России «BBB-" со стабильного до позитивного. Напомним, что Fitch единственная крупная аналитическая организация, которая оценила показатели России как инвестиционные. Остальные компании — S&P и Moody's также позитивны в своих прогнозах.