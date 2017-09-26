Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Весь мир
Ракка: боевики ИГ казнили двух мирных жителей за попытку побега
Экономика
Fitch считает повышение суверенного рейтинга России‍ очень вероятным
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Fitch считает повышение суверенного рейтинга России‍ очень вероятным

    11:05  26 Сентября 2017
    72

    Fitch считает повышение суверенного рейтинга России‍ очень вероятным

    Вашингтон, 26 сентября. Американское рейтинговое агентство Fitch заявило, что видит потенциал для повышения рейтинга России «BBB-», такое мнение высказал глава аналитической группы по суверенным рейтингам Эрик Ариспе.

    Россия является первым государством, получившим оценку Fitch и который меняет тренд ожидания в кредитном цикле. Речь идет не только о стабилизировавшейся обстановке, но и о потенциальных возможностях. «Это отражается в позитивном прогнозе»,  — сказал спикер аналитической группы Эрик Ариспе.

    Отметим, что агентство 22 сентября повысило прогноз по рейтингу России «BBB-" со стабильного до позитивного. Напомним, что Fitch единственная крупная аналитическая организация, которая оценила показатели России как инвестиционные. Остальные компании — S&P и Moody's также позитивны в своих прогнозах. 

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #рейтинг
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 101783

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29344

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42657

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        22528

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8688
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: Минобороны РФ опубликовало видео ударов ВКС РФ по технике ИГ в провинции Идлиб

        Сирия: Минобороны РФ опубликовало видео ударов ВКС РФ по технике ИГ в провинции Идлиб

        7:35   26 Сентября 2017
        759
        Посольство РФ в США выразило обеспокоенность появлением «пособия по войне с Россией»

        Посольство РФ в США выразило обеспокоенность появлением «пособия по войне с Россией»

        6:52   26 Сентября 2017
        1128
        ВКС РФ нанесли 10 ударов по объектам боевиков в Идлибе, мирные жители не пострадали

        ВКС РФ нанесли 10 ударов по объектам боевиков в Идлибе, мирные жители не пострадали

        5:09   26 Сентября 2017
        322
        Госдеп пытается опровергнуть обвинения в свой адрес после гибели генерала РФ в Сирии

        Госдеп пытается опровергнуть обвинения в свой адрес после гибели генерала РФ в Сирии

        0:03   26 Сентября 2017
        1265