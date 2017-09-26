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Центробанк выпустил 10 миллионов монет в честь Ульяновской области
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    Центробанк выпустил 10 миллионов монет в честь Ульяновской области

    10:56  26 Сентября 2017
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    Центробанк выпустил 10 миллионов монет в честь Ульяновской области

    Москва, 26 сентября. Центробанк РФ выпустил памятную 10-рублевую монету в честь Ульяновской области. Тираж монет составил 10 миллионов штук.

    Как уточняется в релизе регулятора, памятная монета выпущена в рамках серии  «Российская Федерация» и состоит из двух частей: диска, изготовленного из металла белого цвета, и внешнего кольца, изготовленного из металла желтого цвета. На ее оборотной стороне монеты расположено изображение герба Ульяновской области.

    Как подчеркнули в ЦБ, выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей.
     

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    Автор: Ярослава Замысловатова
    #ульяновская область #цб рф #монета
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