Центробанк выпустил 10 миллионов монет в честь Ульяновской области

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Москва, 26 сентября. Центробанк РФ выпустил памятную 10-рублевую монету в честь Ульяновской области. Тираж монет составил 10 миллионов штук.

Как уточняется в релизе регулятора, памятная монета выпущена в рамках серии «Российская Федерация» и состоит из двух частей: диска, изготовленного из металла белого цвета, и внешнего кольца, изготовленного из металла желтого цвета. На ее оборотной стороне монеты расположено изображение герба Ульяновской области.

Как подчеркнули в ЦБ, выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей.

