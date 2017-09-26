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Новости Сирии
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Близкая подруга Караченцова рассказала, почему он постоянно плачет
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    Близкая подруга Караченцова рассказала, почему он постоянно плачет

    11:05  26 Сентября 2017
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    Близкая подруга Караченцова рассказала, почему он постоянно плачет

    Москва, 26 сентября. Известного артиста Николая Караченцова до след трогает осознание того, что про него не забывают, заявила композитор Елена Суржикова.

    Суржикова давний друг Караченцова, артист исполнил немало ее песен. Композитор отметила, что он, несмотря на плохое самочувствие, все равно приехал на ее юбилей, чтобы поддержать.

    Она также подчеркнула, что укоры в адрес его супруги Людмилы — несправедливы. Многие осуждают ее зато, что она «таскает везде больного мужа». По словам Суржиковой, жена делает жизнь Караченцова ярче, старается спасти его от затворничества.

    «К Николаю Караченцову всюду подходят люди, берут автографы, фотографируются с ним – его такое внимание всегда трогает до слез, — цитирует ее «Дни.ру». — Он постоянно плачет от осознания, что его не забывают, помнят и любят. Он, хотя и не говорит, но все понимает, всех узнает, радуется, когда видит внимание к себе».

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #караченцев #суржикова
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