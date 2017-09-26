Близкая подруга Караченцова рассказала, почему он постоянно плачет

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Москва, 26 сентября. Известного артиста Николая Караченцова до след трогает осознание того, что про него не забывают, заявила композитор Елена Суржикова.

Суржикова давний друг Караченцова, артист исполнил немало ее песен. Композитор отметила, что он, несмотря на плохое самочувствие, все равно приехал на ее юбилей, чтобы поддержать.

Она также подчеркнула, что укоры в адрес его супруги Людмилы — несправедливы. Многие осуждают ее зато, что она «таскает везде больного мужа». По словам Суржиковой, жена делает жизнь Караченцова ярче, старается спасти его от затворничества.