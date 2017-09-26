Ирак: Багдад не признает итоги курдского референдума о независимости

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Багдад, 26 сентября. Курды празднуют День независимости, но Багдад не признает итоги референдума в Курдистане.

Более 93 процентов населения Курдистана проголосовало за независимость от Ирака, однако Багдад отказывается признавать итоги референдума. Власти Ирака заявили, что все чиновники, которые участвовали в проведении данного мероприятия, будут уволены.

Ранее сообщалось, что парламент Ирака отстранил от должности губернатора провинции Киркук, который предложил провести референдум в данном регионе. Курды отказались признать это решение и оставили чиновника на его посту.

США, Ирак, Иран, Турция и европейские страны считают идею независимости Иракского Курдистана, которая может привести к серьезному изменению баланса сил и возникновению новых конфликтов, крайне опасной для ближневосточного региона.