Крупная вертолетная компания в ХМАО может обанкротиться

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Сургут, 26 сентября. Авиакомпанию «СКОЛ», которая осуществляет вертолетные перевозки на территории Восточной и Западной Сибири, требуют признать банкротом.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по Сургуту подала иск о признании перевозчика банкротом, сообщает Ura.ru. Стало известно, что авиакомпания задолжала бюджетам разного уровня. По неофициальным данным сумма превышает 10 млн рублей.

Напомним, что авиакомпания «СКОЛ» была создана в Сургуте в 2000 году. В России эта компания является одним из крупных операторов вертолетных перевозок.