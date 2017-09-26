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Общество
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Политика
Путин отметил богатую историю Рязанской области в день 80-летия региона
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    Путин отметил богатую историю Рязанской области в день 80-летия региона

    12:00  26 Сентября 2017
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    Путин отметил богатую историю Рязанской области в день 80-летия региона

    Москва, 26 сентября. Глава российского государства Владимир Путин поздравил жителей Рязанской области с ее 80-летним юбилеем. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля. 

    По словам Путина, Рязанская земля всегда славилась своей историей, уникальными архитектурными памятниками и традициями.

    «Ее богатая духовная нива взрастила блистательную плеяду выдающихся ученых, поэтов, музыкантов, государственных и общественных деятелей, космонавтов и полководцев», — следует из текста поздравительной телеграммы.

    Путин отметил богатую историю Рязанской области в день 80-летия региона

    Российский лидер отметил важность того, что жители области внимательно относятся к наследию предков, а также стремятся полностью раскрыть потенциал региона.

    Кроме того, жители Рязанской области уделяют пристальное внимание развитию промышленности и сельского хозяйства, подчеркнул Путин. 

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    Автор: Дана Балан
    #путин #россия #рязанская область
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