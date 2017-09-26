Путин отметил богатую историю Рязанской области в день 80-летия региона

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Москва, 26 сентября. Глава российского государства Владимир Путин поздравил жителей Рязанской области с ее 80-летним юбилеем. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.

По словам Путина, Рязанская земля всегда славилась своей историей, уникальными архитектурными памятниками и традициями.

«Ее богатая духовная нива взрастила блистательную плеяду выдающихся ученых, поэтов, музыкантов, государственных и общественных деятелей, космонавтов и полководцев», — следует из текста поздравительной телеграммы.

Российский лидер отметил важность того, что жители области внимательно относятся к наследию предков, а также стремятся полностью раскрыть потенциал региона.

Кроме того, жители Рязанской области уделяют пристальное внимание развитию промышленности и сельского хозяйства, подчеркнул Путин.