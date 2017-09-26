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Россия
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Путин поблагодарил жителей Иркутской области за преображение региона
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    Путин поблагодарил жителей Иркутской области за преображение региона

    14:00  26 Сентября 2017
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    Путин поблагодарил жителей Иркутской области за преображение региона

    Москва, 26 сентября. Президент Российской Федерации Владимир Путин в поздравлении с 80-летним юбилеем к жителями Иркутской области отметил преображение региона. 

    Как говорится в поздравлении, минувшие десятилетия стали временем индустриального развития Приангарья, формирования его социальной, транспортной инфраструктуры, его топливно-энергетического комплекса. Область выросла в один из ведущих культурных, научных, промышленных регионов Восточной Сибири, преобразилась благодаря упорному труду нескольких поколений.

    Путин отметил, что сибирский край по праву гордится своими уроженцами, среди которых такие талантливые люди, как Денис Мацуев, Евгений Евтушенко, Александр Вампилов и Валентин Распутин.

    Напомним, ранее Владимир Путин наградил губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #путин #иркутская область
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