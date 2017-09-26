Меркель исключила АдГ из коалиционного круга

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Берлин, 26 сентября. Глава немецкого правительства Ангела Меркель не намерена приглашать представителей партии «Альтернатива для Германии» в правительство страны.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель будет вести переговоры о формировании коалиционного правительства с несколькими партиями. Речь идет о встречах с главой ХСС Хорстом Зеехофером, руководством «Зеленых» и «Свободных демократов». «В коалиционных договорах мы будем отражать эти противоречия, но АдГ на это влиять не будет», — сказала Меркель.

Также политик рассматривает возможность ведения диалога с социал-демократами, несмотря на то, что глава Мартин Шульц заявил о желании уйти в оппозицию. Отметим, что по результатам парламентских выборов блок Меркель набрал 33% поддержки избирателей, одержав победу.