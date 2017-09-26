Путин наградил губернатора Нижегородской области орденом «За заслуги перед Отечеством»

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Москва, 26 сентября. Президент России Владимир Путин наградил губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Шанцев награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени за «большой вклад в социально-экономическое развитие области и многолетнюю добросовестную работу». В этом же документе, подписанном президентом России, государственные награды присуждены целому ряду ученых, педагогов, медиков, энергетиков и представителей других отраслей страны.

Ранее сообщалось, что в день рождения Путина, 7 октября, на уборку Омска выйдут 50 000 человек. В субботнике примут участие чиновники, общественники, студенты и работники других бюджетных учреждений.