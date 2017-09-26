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Путин наградил губернатора Нижегородской области орденом «За заслуги перед Отечеством»
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    Путин наградил губернатора Нижегородской области орденом «За заслуги перед Отечеством»

    10:41  26 Сентября 2017
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    Путин наградил губернатора Нижегородской области орденом «За заслуги перед Отечеством»

    Москва, 26 сентября. Президент России Владимир Путин наградил губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    Шанцев награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени за «большой вклад в социально-экономическое развитие области и многолетнюю добросовестную работу». В этом же документе, подписанном президентом России, государственные награды присуждены целому ряду  ученых, педагогов, медиков, энергетиков и представителей других отраслей страны.

    Путин наградил губернатора Нижегородской области орденом «За заслуги перед Отечеством»

    Ранее сообщалось, что в день рождения Путина, 7 октября, на уборку Омска выйдут 50 000 человек. В субботнике примут участие чиновники, общественники, студенты и работники других бюджетных учреждений.

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #путин #нижегородская область #орден #награда #шанцев #за заслуги перед отечеством
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