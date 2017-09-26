Нефть дешевеет на фоне опасений из-за референдума в Иракском Курдистане

В Избранное

Лондон, 26 сентября. Мировые цены на нефть демонстрируют отрицательную динамику на торгах на Лондонской бирже во вторник. При этом движение вниз происходит в рамках коррекции после обновления максимумов в понедельник.

Эксперты поясняют, что черное золото теряет в цене на фоне опасений трейдеров из-за возможного прекращения транзита нефти из Иракского Курдистана после референдума об автономии.

Как следует из данных электронных торгов, цена на фьючерсы эталонной нефти марки Brent с поставкой в декабре составили 58,4 доллара за баррель, потеряв 0,05%. Стоимость ноябрьских фьючерсов на легкую нефть WTI снизилась на 0,25% и достигла отметки в 52,09 доллара за бочку.

