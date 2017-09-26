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Нефть дешевеет на фоне опасений из-за референдума в Иракском Курдистане
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    Нефть дешевеет на фоне опасений из-за референдума в Иракском Курдистане

    10:34  26 Сентября 2017
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    Нефть дешевеет на фоне опасений из-за референдума в Иракском Курдистане

    Лондон, 26 сентября. Мировые цены на нефть демонстрируют отрицательную динамику на торгах на Лондонской бирже во вторник. При этом движение вниз происходит в рамках коррекции после обновления максимумов в понедельник. 

    Эксперты поясняют, что черное золото теряет в цене на фоне опасений трейдеров из-за возможного прекращения транзита нефти из Иракского Курдистана после референдума об автономии.

    Как следует из данных электронных торгов, цена на фьючерсы эталонной нефти марки Brent с поставкой в декабре составили 58,4 доллара за баррель, потеряв 0,05%. Стоимость ноябрьских фьючерсов на легкую нефть WTI снизилась на 0,25% и достигла отметки в 52,09 доллара за бочку.
     

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    Автор: Алексей Громов
    #нефть #референдум #торги #биржа #иракский курдистан
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