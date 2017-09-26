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Новости Новороссии: ВСУ обстреляли СЦКК в Докучаевске, Киев против участия РФ в миссии ООН в Донбассе
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    Новости Новороссии: ВСУ обстреляли СЦКК в Докучаевске, Киев против участия РФ в миссии ООН в Донбассе

    10:39  26 Сентября 2017
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    Новости Новороссии: ВСУ обстреляли СЦКК в Докучаевске, Киев против участия РФ в миссии ООН в Донбассе

    Новороссия, 26 сентября. Украинские военные обстреляли центр Докучаевска, где расположен наблюдательный пункт СЦКК. Порошенко назвал «невозможным» участие Москвы в миротворческой миссии ООН в Донбассе. Последние новости народных республик – в материале Федерального агентства новостей.

    СЦКК под огнем ВСУ

    Военнослужащие армии Украины обстреляли центр Докучаевска, в котором расположен наблюдательный пункт Совместного центра по контролю и координации за режимом прекращения огня. Об этом заявили в пресс-службе оперативного командования ДНР.

    «В районе 22.00 понедельника ВСУ обстреляли центр Докучаевска, где находится наблюдательный пункт СЦКК. Огонь велся из БМП-2, было выпущено более 40 снарядов. Украинская сторона прекрасно осведомлена о том, что в здании работают представители из РФ и ДНР — в свое время они были в числе наблюдателей», — отметили в военном ведомстве народной республики.

    Артиллерия ВСУ

    К слову, в том же здании оборудована передовая патрульная база для СММ ОБСЕ. Тем не менее, пострадавших среди представителей миссии нет, так как сотрудники организации помнят, что Киев уже не в первый раз проводит обстрел указанной территории.

    Киев продолжает обстрелы армии Новороссии

    Помимо Докучаевска, украинские силовики атаковали и другие населенные пункты республики. Так, за минувшие сутки ВСУ 35 открывали огонь по позиция армии ДНР, рассказали в оперативном командовании.

    «За прошедшие сутки ВС Украины 35 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 15 населенных пунктов республики», — подчеркнули в военном ведомстве.

    Армия Украины

    Стало известно, что армия Украины при атаках активно применяла минометы, гранатометы, стрелковое оружие различного калибра, а также штатное вооружение бронетранспортеров и боевых машин пехоты.

    Порошенко против участия РФ в миссии ООН

    Глава украинского государства Петр Порошенко считает, что Российская Федерация не может участвовать в миротворческой миссии ООН на территории Донбасса. Об этом он заявил в интервью канадскому телеканалу СВС.

    Порошенко

    «Конечно, российское предложение о размещении миссии ООН на линии соприкосновения в Донбассе абсолютно неприемлемо», — подчеркнул лидер Украины.

    Порошенко считает, что Москве нельзя участвовать в миссии из-за того, что она заинтересована в поддержке народных республик. Такие заявления идут вразрез с официальной позицией Кремля, согласно которой Россия не является стороной вооруженного конфликта в Донбассе. Напомним, 5 сентября проект резолюции о миротворческой миссии по распоряжению президента России Владимира Путина в Совбез ООН внесла Россия. В нем говорится о размещении миссии на линии разграничения между ополченцами ДНР и ЛНР и ВС Украины.

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    Автор: Сергей Чемеков
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