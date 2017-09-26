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В Минобороны РФ рассказали, как сократился уровень заболеваемости среди военных
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    В Минобороны РФ рассказали, как сократился уровень заболеваемости среди военных

    10:38  26 Сентября 2017
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    В Минобороны РФ рассказали, как сократился уровень заболеваемости среди военных

    Москва, 26 сентября. Уровень заболеваемости среди российских военных уменьшился на 12%. Об этом во вторник сообщил заместитель министра военного ведомства РФ Руслан Цаликов.

    Как отметил Цаликов, военная медицина достигла небывалых высот, начиная с 2012 года.

    «Серьезно улучшились качество и интенсивность медицинской помощи, внедряются новые технологии, ремонтируются медпункты, строятся медицинские роты», — отметил он. 

    Кроме того, военная медицина стала намного мобильней, передает АиФ

    В Минобороны РФ рассказали, как сократился уровень заболеваемости среди военных

    По словам заместителя главы Минобороны России, в течение ближайших трех лет будет построено свыше 100 объектов для военно-медицинских организаций. 

    Цаликов напомнил, что военные доктора РФ всегда славились квалификацией и мастерством. 

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    Автор: Дана Балан
    #россия #минобороны рф #военные #врачи
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