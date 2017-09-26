В Минобороны РФ рассказали, как сократился уровень заболеваемости среди военных
Москва, 26 сентября. Уровень заболеваемости среди российских военных уменьшился на 12%. Об этом во вторник сообщил заместитель министра военного ведомства РФ Руслан Цаликов.
Как отметил Цаликов, военная медицина достигла небывалых высот, начиная с 2012 года.
«Серьезно улучшились качество и интенсивность медицинской помощи, внедряются новые технологии, ремонтируются медпункты, строятся медицинские роты», — отметил он.
Кроме того, военная медицина стала намного мобильней, передает АиФ.
По словам заместителя главы Минобороны России, в течение ближайших трех лет будет построено свыше 100 объектов для военно-медицинских организаций.
Цаликов напомнил, что военные доктора РФ всегда славились квалификацией и мастерством.