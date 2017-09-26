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Политика
Ирак и Турция начали совместные военные учения
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    Ирак и Турция начали совместные военные учения

    10:45  26 Сентября 2017
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    Ирак и Турция начали совместные военные учения

    Багдад, 26 сентября. В Генштабе Вооруженных сил Ирака объявили о начале совместных военных учений с Турцией. Учения начнутся сегодня и будут проходить на иракско-турецкой границе — севернее Иракского Курдистана, который вчера провел референдум о независимости.

    Как отмечает турецкое издание Hurriyet, Турция начала маневры севернее иракской границе, в районе города Силопи, еще неделю назад, 18 числа, на случай изменения положения после курдского референдума.

    Ирак и Турция начали совместные военные учения

    «Глава генштаба ВС Ирака объявил о начале широкомасштабных военных маневров Ирака и Турции на границе двух стран», — указано в сообщении, распространенном Минобороны Ирака.

    В кратком сообщении, опубликованном Минобороны Турции, указано, что 26 сентября начнется третий этап учений, который пройдет в районе пропускного пункта «Ибрагим Халил» — он является главным «окном в мир» для курдского региона.

    Напомним, международное сообщество решительно выступило против курдского референдума о независимости. В данном случае мнения совпали не только у правительства в Багдаде, и Анкары, которая традиционно выступает против любых движений курдов к независимости, но и у Дамаска, и даже Вашингтона, где объявили референдум в Иракском Курдистане «несвоевременным».

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    Автор: Валентин Меликов
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