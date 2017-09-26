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Происшествия
Водитель Citroеn врезался в фуру, засмотревшись на ДТП под Челябинском
Происшествия
Страшное ДТП на Кубани: ФАН публикует список погибших
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    Страшное ДТП на Кубани: ФАН публикует список погибших

    10:24  26 Сентября 2017
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    Страшное ДТП на Кубани: ФАН публикует список погибших

    Краснодар, 26 сентября. Жертвами столкновения грузовика и экскурсионного автобуса на трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае стали семь человек. По предварительным данным, водитель автобуса заснул за рулем и врезался в припаркованный тягач.

    Федеральному агентству новостей стали известны имена погибших в автокатастрофе.

    Погибшие — водитель Сергей Б.1978 года рождения, пассажиры: В.Н. 1950 г. р., Надежда К. 1957 г. р., Владислав А. 1971 г. р., Инна В. 1959 г. р. и неустановленная женщина.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #дтп #краснодарский край
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