Керченская переправа приостановила работу из-за шторма

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Симферополь, 26 сентября. Работа Керченской паромной переправы, которая связывает Крымский полуостров с материковой частью России, временно прекращена по причине шторма. Об этом во вторник сообщает компания-оператор линии «Морская дирекция».

По данным компании, в настоящее время работа переправы приостановлена из-за бушующей непогоды.

Напомним, Керченская линия связывает российский полуостров с морским портом «Кавказ».

Ранее стало известно, что в Крыму и некоторых южных регионах РФ было объявлено штормовое предупреждение. По словам руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, на полуострове ожидаются сильные дожди и гроза.