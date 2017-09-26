Курды большинством голосов поддержали независимость Иракского Курдистана

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Эрбиль, 26 сентября. Подсчет голосов по референдуму в Курдистане показал, что подавляющее большинство населения региона проголосовало за отделение от Ирака.

Высшая избирательная комиссия в Эрбиле сообщила, что на 00:00 26 сентября 93,29 процента населения Иракского Курдистана проголосовало за отделение курдской автономии от Ирака. На референдуме отмечалась крайне высокая явка.

Официальный Багдад на парламентском уровне запретил курдам проводить референдум о независимости. Отмечается, что Ирак, Иран, Турция, а также ряд западных стран считают проведение референдума и создание суверенного государства Курдистан крайне взрывоопасной идеей для Ближнего Востока, которая может привести к дестабилизации региона и возникновению нового конфликта.