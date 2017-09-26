Грибные разборки по-украински: Жгите им машины, бросайте их в канаву

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Ужгород, 26 сентября. В Закарпатье жители села Слобода избили пришлых грибников и разломали их автомобиль. Уцелели только заблудившиеся в лесу, позже их нашли спасатели.

Зайдя в лес, грибники разделились на две группы. Через некоторое время часть людей потерялась. Их товарищи, которые вышли к селу Слобода, обратились за помощью к местным жителям.

«Во время поисков и опросов, мы обратились к десяти местным жителям, чтобы найти хоть какую-то поддержку или помощь. Вдруг мы услышали звук взорвавшейся петарды, а через несколько минут еще один взрыв. Потом мы поняли, что так местные подают сигналы для «сбора общины», — рассказал один из пострадавших Степан.

В ответ на просьбы о помощи около полусотни разъяренных селян напали на грибников.

«О том, что «запахло жареным» мы поняли увидев телегу поперек дороги, которой нам отрезали путь с одной стороны, а машиной «Golf» — перекрыли проезд с другой. На нас со всех сторон пошли люди: старые, малые, женщины, трезвые и пьяные, с дубинами, трубами, цепями и арматурой. Один мужчина позади этой «группы односельчан», по моему мнению, был даже с оружием. В общем мирных селян собралось около полусотни», — говорит Степан.

С чем связано столь дикое поведение селян, объяснить сложно, ведь урожай грибов в этом году по всей Украине небывалый, пишет Strana.ua. Кроме того, после жесткого побоища все собранные грибы разъяренные жители выбросили.

«Первый вопрос толпы к нам прозвучал такой: «Кому грибочков захотелось?». А дальше на нас посыпались удары. Били кулаками, ногами, палками и всем «арсеналом», что был у них при себе. Никто не смотрел куда бьет. Даже лежачих не жалели. Я получил ушибы по всему телу, даже в пах. Одна женщина стояла на пригорке и кричала: «Жгите им машины, а их бросайте в канаву». Больше всего пострадал мой товарищ Евгений. Он сидел в машине на заднем сиденье. Местные сначала разбили окно со стороны водителя, оборвали обшивку на задней двери, вырвали сиденья, чтобы добраться до него. Кто-то открыл багажник и оттуда наносил удары по Евгению. Били его, видимо, человек 15. Женя сейчас в реанимации с тяжелыми побоями, а его отец в травматологии с сотрясением мозга. Все грибы, что мы собрали, разъяренные крестьяне выбросили из машин», — рассказал пострадавший.

Заблудившимся в лесу грибникам повезло: спасатели нашли их быстрее, чем местные жители, хоть и только на следующий день.

«После побоища нам дали 5 минут «чтобы нас здесь не было», и мы, конечно, сразу уехали из села. По дороге попытались позвонить еще раз к заблудившихся и дозвонились. Они сообщили, что уже связались со спасателями, но должны как-то переночевать в лесу. А мы в шоковом состоянии, около 22.00, поехали домой», — говорит Степан.

Пострадавшие предали дело огласке, чтобы остановить это варварство.