Разыскиваемый Интерполом сторонник ИГ задержан в Иркутске

В Избранное

Москва, 26 сентября. Иркутские правоохранители задержали сторонника «Исламского государства»2 (ИГ1), находившегося в розыске по линии Интерпола.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, 30-летний мужчина из ближнего зарубежья задержан в Октябрьском районе Иркутска сотрудниками Росгвардии, ФСБ России и МВД России. Преступник был обнаружен в одной из строительных организаций областного цента, куда успел устроиться рабочим.

В настоящее время проводится экстрадиционная проверка, соответствующее решение будет принято по ее результатам.

Напомним, 13 сентября сотрудники ФСБ задержали 26-летнего выходца из Азии, который работал продавцом на рынке в Самаре и хотел уехать в Сирию, чтобы примкнуть к запрещенной в России террористической группировке ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.