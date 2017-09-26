Эксперты назвали хакеров ИГИЛ дилетантами

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Луисвилл, 26 сентября. Эксперты по компьютерной безопасности невысоко оценили программистов и хакеров «Исламского государства»1.

Эксперт по технологиям компьютерной безопасности из Кентукки Кайл Вильхойт заявил на специализированной конференции в Луисвилле, что хакеры террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) являются дилетантами, которые слабо знакомы с программированием.

Вильхойт подчеркнул, что программное обеспечение, используемое исламистами — «просто бесполезный мусор». Программный код боевики-хакеры пишут с явными ошибками, что позволяет правоохранительным органам выследить террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.