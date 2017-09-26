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Адвокат Учителя обвинил Поклонскую в подрыве авторитета Госдумы
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    Адвокат Учителя обвинил Поклонскую в подрыве авторитета Госдумы

    10:12  26 Сентября 2017  /обновлено: 10:17  26 Сентября 2017
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    Адвокат Учителя обвинил Поклонскую в подрыве авторитета Госдумы

    Санкт-Петербург, 26 сентября. Адвокат режиссера Константин Добрынин направил жалобу в комиссию Государственной думы по вопросам депутатской этики на действия Натальи Поклонской. В своем заявлении Добрынин утверждает, что Поклонская не соблюдает этические нормы и занимается самоуправством.

    «Поклонская Н.В., на протяжении более чем полугода инициирует необоснованные проверки в отношении художественного фильма «Матильда» и коллектива его создателей, — говорится в жалобе. — При этом по результатам проверок, проведенных, в том числе, Генеральной прокуратурой по обращению депутата Поклонской Н.В., сделан категорический вывод о том, что в художественном фильме «Матильда» нет никаких нарушений действующего российского законодательства, в том числе со стороны его создателей и их деловых партнеров; ни сам фильм, ни Народный артист Российской Федерации Учитель А.Е. не способствуют экстремистским и иным противоправным действиям; оснований для применения мер прокурорского реагирования к фильму и его создателям не имеется. С этими правовыми выводами депутат должна была ознакомиться при получении ответа на свое обращение».

    Также адвокат Учителя подробно перечисляет все действия Натальи Поклонской, когда она пыталась через своих бывших коллег запретить демонстрацию трейлера в Симферополе. Несмотря на то, что генеральная прокуратура не усмотрела в «Матильде» никакого криминала, она организовала несколько проверок, повторяющих друг друга, несмотря на уже полученные ответы. Кроме того, Поклонская самостоятельно провела экспертизу фильма на основании трейлера и сценария в нарушение УПК РФ.

    Добрынин просит комиссию провести проверку действий Поклонской, связанных с обстоятельствами направления вышеназванного обращения в прокуратуру города Симферополя, а так же принять соответствующие меры.

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    Автор: Алексей Громов
    #поклонская #госдума #добрынин #учитель
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