Сирия сегодня: ВКС РФ бьют ИГИЛ в Идлибе, Россия возвела мост около Дейр-эз-Зора

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Сирия, 26 сентября. Воздушно-космические силы (ВКС) Российской Федерации наносят удары по объектам террористической группировки «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ). Российские военные построили мост около Дейр эз-Зора для переброски военной техники. Пентагон прокомментировал информацию о закрытии военной базы Соединенных Штатов на территории Сирийской Арабской Армии (САР). Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Удар ВКС РФ

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео нанесения ударов по бронетехнике террористической группировки «Исламское государство» в провинции Идлиб.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в течение прошедших суток после того, как была совершена доразведка беспилотными средствами и дополнительного подтверждения по другим каналам, российская боевая авиация нанесла десять ударов по объектам боевиков в Идлибе. Он отметил, что подземные базы террористов, склады боеприпасов, реактивные системы залпового огня, бронетехника, которые расположены вдали от населенных пунктов, были атакованы ВКС РФ. Все цели поражены, согласно данным объективного контроля.

Конашенков, помимо всего прочего, пояснил, что уничтоженная техника и объекты боевиков были задействованы как при подготовке, так и в ходе атаки ИГ1 18 сентября на позиции военной полиции РФ на севере провинции Хама. Они хотели захватить россиян в заложники.

Мост в Дейр эз-Зоре

Российские военные специалисты автодорожной службы построили мост через реку Евфрат в нескольких километрах от города Дейр эз-Зор. Мост будет использован для переброски личного состава и военной техники на восточный берег реки. Об этом представителям СМИ заявил начальник автодорожной службы Минобороны РФ Владимир Буровцев.

Он отметил, что малый автодорожный разборный мост был построен менее чем за два дня. И это несмотря на постоянные обстрелы со стороны боевиков.

«Применялись летательные беспилотные средства. В ходе выполнения монтажных работ на нас сверху падали взрывчатые вещества, гранаты. Тем не менее у нас без потерь: ни раненых, ни пострадавших нет. Все было возведено в установленные сроки», — добавил Буровцев.

Закрытие базы США

Международная антитеррористическая коалиция во главе с Соединенными Штатами в рамках противостояния «Исламскому государству»2 открыла в Ираке и САР несколько военных баз, часть из которых к настоящему времени уже закрыта, сообщает РИА Новости.

«По всей территории Сирии и Ирака коалиция открыла и закрыла несколько баз, как того требует оперативная обстановка, с тем, чтобы обеспечить эффективную поддержку сил наших партнеров. Решение о создании и закрытии временных баз определяется требованиями оперативной обстановки и ходом кампании», — заявил официальный представитель пресс-службы Пентагона Эдриан Рэнкин-Гэллоуэй.

Ранее средства массовой информации сообщили о том, что некоторое время назад военнослужащие США покинули базу Аз-Закф, которая находится на юге САР. Это было сделано в рамках договоренностей с РФ в связи с планами о создании зон деэскалации.

Как сообщала Газета.ru, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что положительная динамика ситуации в Сирии обнадеживает.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.