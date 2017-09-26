Причастность очевидна: эксперт оценил вероятность гибели российского генерала в Сирии из-за США

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Официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт опровергла причастность американской стороны к гибели российского генерала Валерия Асапова.

«Утверждения о том, что США поддерживают ИГ1 (организация запрещена в РФ) или причастны к смерти российского командира фактически не имеют оснований. У США / Коалиции есть одна цель: поражение ИГ», — написала она в своем Twitter.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о том, что американскими властями движут геополитические цели, а не желание одолеть терроризм.

Старший научный сотрудник центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Борис Долгов, комментируя для Федерального агентства новостей причастность США к гибели российского высокопоставленного военнослужащего, указал на активные действия американских вооруженных сил на территории военного конфликта.

«Прежде всего, стоит отметить, что российский военный генерал погиб во время обстрела командного пункта сирийской армии. Он осуществлял поддержку союзных нам войск. Минометный обстрел, согласно официальным сводкам, был внезапный. Можно констатировать: вычислить месторасположение командного пункта, тем более такой значительной группы войск, довольно сложно, особенно для боевиков. Его можно обнаружить либо только с помощью беспилотников, либо с помощью аэрокосмической съемки. Естественно, сам собой напрашивается вывод, что у боевиков не было такого рода технических средств: ни беспилотников, ни тем более доступа к аэрокосмической съемке. Можно говорить, что американская сторона передала данные о расположении командного пункта, а боевики, основываясь на этих данных, устроили минометный обстрел, что и привело к трагедии. Исходя из этого, причастность американской стороны очевидна, но документально не подтверждена, а сделать это достаточно сложно. Однако, учитывая косвенные обвинения Америки со стороны российских военных и дипломатов, все свидетельствует о ее причастии», — объясняет Долгов.

Эксперт также напомнил, что в вооруженном противостоянии в районе Дейр эз-Зора активно участвуют курдские вооруженные формирования. Характерно их присутствие на тех территориях, которые подвергаются наиболее плотным вооруженным обстрелам.

«Очевидно, это откровенные антисирийские и антироссийские действия. Надо говорить в первую очередь о том, что американская позиция в сирийском разрезе определилась довольно давно, еще в 2011 году», — напоминает кандидат исторических наук.

Борис Долгов указывает, что администрация предыдущего президента США жестко настаивала на отстранении законно избранного главы Сирии Башара Асада от власти, якобы, по заявлению представителей американских властей, он является тираном. Эксперт подчеркивает, что подобная политика говорит о том, что США пойдут на все, чтобы свергнуть легитимное правительство Башара Асада, союзника Ирана и военизированной ливанской шиитской организации «Хезболла».

«Если со стороны Америки ранее мы видели поддержку исламистских сил, которые были настроены против Асада, то сейчас, когда армия Сирии в значительной степени подавила эти силы, мы наблюдаем поддержку курдских вооруженных формирований», — заключает Долгов.

Цель Соединенных Штатов, подводит итог эксперт, — ослабление сирийского руководства. По словам Бориса Долгова, это очень опасная игра, которая разжигает конфликт — дальнейшая эскалация может вылиться в столкновение между курдской и сирийской армиями.

1 Организация запрещена на территории РФ.