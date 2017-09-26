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Более 65 тысяч человек попадут под новые визовые ограничения США
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    Более 65 тысяч человек попадут под новые визовые ограничения США

    10:13  26 Сентября 2017
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    Более 65 тысяч человек попадут под новые визовые ограничения США

    Вашингтон, 26 сентября. Под новые визовые ограничения США попадут более 65 тысяч человек по всему миру, заявили аналитики газеты The Washington Post.

    Специалисты проанализировали данные, представленные Госдепартаментом США, о запрете на въезд в страну. По их данным, под новые визовые ограничения Вашингтона будут попадать более 65 тысяч человек ежегодно. Представители американской стороны уточняют, что ограничения на въезд в страну не распространяются на тех, у кого есть в США близкие родственники.

    Более 65 тысяч человек попадут под новые визовые ограничения США

    Ранее глава США Дональд Трамп заявил о расширении списка стран, для граждан которых будет ограничен въезд. Речь идет о жителях Венесуэлы, КНДР, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Чада.

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #сша #визы #ограничения
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