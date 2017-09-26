Более 65 тысяч человек попадут под новые визовые ограничения США

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Вашингтон, 26 сентября. Под новые визовые ограничения США попадут более 65 тысяч человек по всему миру, заявили аналитики газеты The Washington Post.

Специалисты проанализировали данные, представленные Госдепартаментом США, о запрете на въезд в страну. По их данным, под новые визовые ограничения Вашингтона будут попадать более 65 тысяч человек ежегодно. Представители американской стороны уточняют, что ограничения на въезд в страну не распространяются на тех, у кого есть в США близкие родственники.

Ранее глава США Дональд Трамп заявил о расширении списка стран, для граждан которых будет ограничен въезд. Речь идет о жителях Венесуэлы, КНДР, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Чада.