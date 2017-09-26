Власти Чувашии рассказали, как Путин освободил республику от бюджетной закредитованности

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Чебоксары, 26 сентября. Власти Чувашии смогут выплатить бюджетный кредит в 4,1 млрд рублей по частям, благодаря федеральной программе реструктуризации накопленных бюджетных кредитов, о которой 25 сентября рассказал президент России Владимир Путин.

Реструктуризация рассчитана на семь лет, а в тех регионах, в которых рост доходной части бюджета превысит инфляцию, этот срок продлят до 12 лет.

Таким образом, в 2018 году Чувашия вернет лишь 5% от кредита, а высвободившиеся деньги направит на новые проекты.

Ранее глава государства отметил, что на эти средства можно, в частности, создавать новые рабочие места, повышать уровень жизни.

