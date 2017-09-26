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Сирия: ВКС РФ нанесли 10 ударов по базам боевиков в провинции Идлиб
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    Сирия: ВКС РФ нанесли 10 ударов по базам боевиков в провинции Идлиб

    10:19  26 Сентября 2017
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    Сирия: ВКС РФ нанесли 10 ударов по базам боевиков в провинции Идлиб

    Москва, 26 сентября. В течение минувших суток силы ВКС РФ в Сирии нанесли десять ракетно-бомбовых ударов по позициям террористов в сирийской провинции Идлиб. Как отметили в Минобороны, сообщения о жертвах среди мирных жителей при ударах не соответствуют действительности — все удары наносились по объектам террористов, расположенным в стороне от населенных пунктов, при использовании беспилотных средств объективного контроля.

    «Авиация ВКС России в Сирийской Арабской Республике не наносит ударов по населенным пунктам. Заявления «Сирийской обсерватории по правам человека» со ссылкой на анонимных «очевидцев» или «волонтеров» традиционно голословны и служат информационным прикрытием действий боевиков ан-Нусры и примкнувших к ней группировок», — объявил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.

    Сирия: ВКС РФ нанесли 10 ударов по базам боевиков в провинции Идлиб

    Как рассказал Конашенков, удары наносились по подземным базам боевиков, бронетехнике и РСЗО террористов, а также мастерским, где создавались «джихадмобили», используемые различными сирийскими террористическими группировками.

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    Автор: Валентин Меликов
    #конашенков
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