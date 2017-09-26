Сумку с миллионом рублей подбросили в благотворительный фонд Иркутска

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Иркутск, 26 сентября. Сотрудники иркутского благотворительного фонда «Оберег» обнаружили в сумке с вещами купюры по пять тысяч рублей. Общая сумма составила 1 млн 17,5 тысяч рублей.

Представители организации решили, что деньги кто-то забыл случайно, сообщают местные СМИ. Наличность убрали в банковскую ячейку и о находке рассказали в социальных сетях.

На объявление сразу же откликнулись несколько человек. Они заявили, что наличность принадлежит им, но не смогли правильно описать сумку. Если хозяина огромной суммы не найдут, то деньги будут потрачены на текущие расходы и ремонт.