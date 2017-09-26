Неизвестные подожгли мечеть в Швеции

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Стокгольм, 26 сентября. Мечеть в городе Эребру, который расположен в Швеции, была частично разрушена из-за сильного пожара. Об этом во вторник передает телеканал SVT.

По данным телеканала, в результате возгорания часть здания была сожжена. Сотрудники правоохранительных органов считают, что причиной возгорания стал поджог.

Сообщение о возгорании спасательные службы получили в 03.00 (по московскому времени). Пожарные до этого момента работают на месте.

İsveç'in Örebro kentinde, aynı anda 250 kişinin ibadet edebildiği cami yakıldı. pic.twitter.com/WP20UMzFgS — SizinHaberiniz (@SizinHaberiniz) September 26, 2017

В настоящее время информации о пострадавших не поступало.