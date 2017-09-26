Порошенко — предатель своего народа: сенатор о желании Киева отстранить РФ от миссии ООН в Донбассе

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Президент Украины Петр Порошенко уверен, что Российская Федерация не может участвовать в миротворческой миссии ООН в Донбассе, об этом он сообщил в интервью канадскому телеканалу CBC. Но даже если Москва не будет участвовать, она не позволит Киеву устроить геноцид мирного населения народных республик, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Потому что Россия является стороной в конфликте», — подчеркнул в интервью украинский президент.

Порошенко отметил, что предложение Кремля о вводе миротворцев на территорию Донбасса неприемлемо, так как «Россия хочет использовать миротворцев в качестве охранников для наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ».При этом гарант украинской конституции считает «очень важным», чтобы Канада была частью возможной миссии ООН, так как это поможет завершить вооруженный конфликт.

«Нужно понимать, что на Украине действует довольно большое количество канадских специалистов, военных инструкторов, которые готовят украинские вооруженные силы, спецназ и так называемые добровольческие батальоны. И как только в Донбасс зайдут канадцы, по предложенной Порошенко схеме, сразу начнется кровавая зачистка территории ДНР и ЛНР. Но в Киеве не понимают, что мы с этим не согласимся и убивать мирных жителей народных республик не позволим. Нравится Киеву или нет, с этим придется считаться», — говорит сенатор.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что активно поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. По мнению лидера России, вооруженный контингент должен располагаться на линии разграничения и ни на каких других территориях.

«Но Киев пытается создать такие условия, при которых будут сформированы новые обстоятельства в Совбезе ООН, в том числе и по праву вето. Киеву нужно устранить Россию из состава стран, обладающих решающим правом голоса. Если представить, что у него это получится, у США будут развязаны руки в Донбассе. Они будут делать все что захотят и при этом будут ссылаться на официальное решение Совета безопасности ООН. На мой взгляд, на сегодня это просто невозможно, даже по историческим причинам, ведь именно Россия стояла у истоков создания Совета безопасности. И все что там сделано, невозможно сегодня изменить и сделать без России. Точно так же, как мы не позволим устроить геноцид в Донбассе — то, что хотят делать американцы украинскими руками. И Порошенко — просто предатель своего народа, который прикрывается масками добродетели», — заключил член Совета Федерации.

Как напоминает «Газета.ru», Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш ранее сообщал, что в случае достижения согласия по этому вопросу в организации сделают все, чтобы разрешить украинский кризис.