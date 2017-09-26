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Глава Росавиации взял под личный контроль дело «ВИМ-Авиа»
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    Глава Росавиации взял под личный контроль дело «ВИМ-Авиа»

    10:06  26 Сентября 2017
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    Глава Росавиации взял под личный контроль дело «ВИМ-Авиа»

    Москва, 26 сентября. Руководитель Росавиации взял под личный контроль проверку авиакомпании «ВИМ-Авиа», проводимой его ведомством.

    Ранее сообщалось, что Генпрокуратура внесла представление руководителю Федерального агентства в связи с задержками рейсов «ВИМ-Авиа», а также с задержками выплаты зарплат сотрудникам этой авиакомпании. В Росавиации сейчас ведется проверка по данному факту. Генпрокуратура обвиняет ответственных лиц Росавиации в бездействии.

    В свою очередь Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве. По данным СК, должностные лица «ВИМ-Авиа» похитили деньги пассажиров, поскольку знали о том, что перевозчик не может закупать топливо, но при этом продолжали продавать билеты. Сумма «похищенных» у пассажиров денег, как заявляют следователи, составила свыше миллиона рублей.

    Напомним, в конце мая Росавиация уже проводила проверку «ВИМ-Авиа» в связи с массовыми задержками рейсов. Тогда компания «отделалась» предупреждением о возможном лишении лицензии, а также объяснила все задержки на то, что не хватает самолетов в связи с поломкой одного из бортов. Решение о взыскании административных штрафов вынесла Приволжская транспортная прокуратура.

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    Автор: Алексей Громов
    #росавиация #вим-авиа
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