Донбасс: 15 населенных пунктов ДНР попали под обстрелы ВСУ

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Донецк, 26 сентября. Украинская армия обстреляла районы 15 населенных пунктов Донецкой народной республики за минувшие сутки. По данным оперативного командования ДНР, ВСУ 35 раз нарушили режим прекращения огня.

Согласно приведенной информации, огонь открывался из минометов, вооружения БМП и БТР, гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские силовики за минувшие сутки три раза обстреляли территорию Луганской народной республики.