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Охранника главы Филиппин нашли застреленным рядом с президентской резиденцией в Маниле
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    Охранника главы Филиппин нашли застреленным рядом с президентской резиденцией в Маниле

    9:53  26 Сентября 2017
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    Охранника главы Филиппин застрелили рядом с президентской резиденцией

    Манила, 26 сентября. Сотрудника службы безопасности президента Филиппин нашли застреленным недалеко от резиденции главы государства Родриго Дутерте.

    Об инциденте заявил руководитель службы безопасности Лопе Дагоя, сообщает телеканал CNN Philippines. Дагой рассказал, что один из его сотрудников, майор Гонсага, был найден мертвым своей супругой в служебном здании. Это произошло в парке Малакананг недалеко от резиденции президента Филиппин.

    Сейчас специалисты проводят расследование, точная причина смерти майора пока не установлена.

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    Автор: Алексей Громов
    #филиппины #происшествие #манила
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