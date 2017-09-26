Медведев исключил Михалкова из попечительского совета Фонда кино

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Москва, 26 сентября. Режиссер Никита Михалков официально выведен из состава попечительского совета Фонда кино на основании постановления, подписанного премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

«Исключить из состава попечительского совета Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии… Михалкова Н.С.», — говорится в документе, опубликованном на сайте российского правительства, передает RT.

Напомним, в августе Михалков объявил об уходе из попечительского совета Фонда кино. Свое решение режиссер объяснил тем, что фонд выпускает фильмы, «которые ничего не значат».