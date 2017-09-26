Труп пропавшего петербуржца нашли в сгоревшей «Газели» в Ленобласти

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Санкт-Петербург, 26 сентября. В Ленинградской области в сгоревшем автомобиле найден труп пропавшего жителя Петербурга.

Как стало известно ФАН, в 1 километре от поселка Тайцы был обнаружен сгоревший автомобиль «Газель», в салоне которого находились сильно обгоревшие останки человека. По базе ИЦ данная машина принадлежала петербуржцу 1965 года рождения, по факту розыска которого 15 сентября в полицию обращался его сын.

Труп направлен в морг для проведения вскрытия.