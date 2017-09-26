Российские власти хотят отменить устаревшие требования для бизнеса

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Москва, 26 сентября. Правительство РФ планирует снизить нагрузку на российские компании путем отмены устаревших требований к бизнесу. Эксперты считают, что эта мера позволит предпринимателям сэкономить до 6 млрд рублей в год.

По словам министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, сейчас определен первый список из 20 требований к бизнесу, которые предлагаются к пересмотру, сообщают «Известия».

Абызов отметил, что в течение следующих двух лет регионы должны провести ревизию обязательных требований и отменить неактуальные. Напомним, что сокращение требований к российским предпринимателям является важным шагом на пути к выполнению майских указов 2012 года президента России Владимира Путина.