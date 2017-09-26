Украина готовит свой проект резолюции по миссии ООН в Донбассе

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Киев, 26 сентября. Украина предложит свой проект резолюции Совета Безопасности ООН по миротворческой миссии в Донбассе после того, как согласует позицию с западными кураторами. Об этом во вторник заявил глава дипломатического ведомства Украины Павел Климкин.

«Сначала — общая позиция с G7, с Европейским союзом, Китай тоже важен, а потом мы пойдем с нашей резолюцией», — заявил Климкин.

Украинский министр отметил, что это будет не столько украинская, сколько общая резолюция.

Напомним, ранее Климкин заявил, что Россия не должна участвовать в процессе введения миротворцев ООН на юго-востоке Украины.