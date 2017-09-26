Сирия: российские военные возвели мост для переброски тяжелой техники через Евфрат у Дэйр эз-Зора

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Дэйр эз-Зор, 26 сентября. Российские военные специалисты автодорожной службы возвели мост для переброски тяжелой техники через реку Евфрат в нескольких километрах от Дэйр эз-Зора. Как стало известно, через него будет происходить переброска личного состава и военной техники на восточный берег Евфрата.

По словам начальника автодорожной службы Минобороны РФ Владимира Буровцева, строительство малого автодорожного разборного моста (МАРМ) происходило под постоянными обстрелами.

Пропускная способность переправы — 8 тысяч машин в сутки, общая протяженность — 210 метров. Помимо переброски тяжелой бронетехники, мост будет использоваться для эвакуации раненых и доставки гуманитарных грузов в освобожденные поселки, сообщает ТАСС.



