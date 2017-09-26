Клинцевич: США создают тренд противостояния России

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Посольство Российской Федерации в Вашингтоне назвало крайне тревожным фактором появление так называемого пособия по ведению войны с Россией, которое было выпущено Пентагоном. Боевые столкновения между российскими и американскими вооруженными силами можно представить «лишь в страшную беду». Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря дипломатической миссии Николая Лахонина. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Подготовка к конфликту

По мнению Лахонина, документ американского военного ведомства по обучению личного состава, который был создан для внутреннего пользования, стал свидетельством подготовки военнослужащих США к прямому противостоянию с Россией.

«Нам нужно прагматичное взаимодействие по ключевым вызовам безопасности двух наших стран, а не тиражирование страшилок», — сообщил Лахонин.

Кроме того, согласно заявлению посольства, сам выпуск пособия сильно противоречит переговорам главы министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова с государственным секретарем Соединенных Штатов Рексом Тиллерсоном. Как ранее сообщала газета «Известия», встреча состоялась на прошлой неделе.

Реакция Совета Федерации

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с корреспондентом ФАН поделился своим мнением по поводу того, как должна реагировать Россия на создание подобных методичек.

«Я думаю, что Российской Федерации и Соединенным Штатам в будущем не предстоит воевать. Конечно, не очень бы хотелось, чтобы подобное произошло. Однако мы видим, что американцы создают тренд противостояния России. Они создают, не мы. Россия не собирается воевать с США. Это ведь не шутки. Но если вдруг столкновение неизбежно, то пусть у них будут эти методички, поскольку они не соответствуют действительности в отношении русских. Введенный в заблуждение противник — уже поражение», — рассказал Франц Клинцевич.

Ранее сенатор в комментарии ФАН отметил, что имеющиеся у американцев военные пособия абсолютно необъективны по военно-техническому состоянию Вооруженных сил РФ. «Сирия сегодня показала совершенно другое лицо российской армии», — добавил политик.

Отметим, что американское пособие состоит из 68-ми страниц. В брошюре описывается современное вооружение Российской Федерации, а также способы противодействия ему.