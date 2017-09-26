Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Россия
Россияне смогут сообщать о нарушениях ПДД в системе «Народный инспектор»
Россия
Россияне смогут сообщать о нарушениях ПДД в системе «Народный инспектор»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Россияне смогут сообщать о нарушениях ПДД в системе «Народный инспектор»

    8:47  26 Сентября 2017
    54

    Россияне смогут сообщать о нарушениях ПДД в системе «Народный инспектор»

    Москва, 26 сентября. Кабмин России одобрил создание системы «Народный инспектор», которая поможет россиянам фиксировать нарушения ПДД на дорогах, используя смартфон.

    Как пишет газета «Известия», для участия в проекте нужно будет зарегистрироваться на портале госуслуг и скачать специальное приложение.

    При этом привлекать к ответственности нарушителей, выявленных «Народным инспектором», будут только лишь за несколько незначительных нарушений и только владельцев машин.

    Отмечается, что приложение также будет блокировать попытки отредактировать видео. Оно сможет определить точные координаты и время нарушения.

    Россияне смогут сообщать о нарушениях ПДД в системе «Народный инспектор»

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алия Садыкова
    #пдд #правительство рф #штраф #народный инспектор
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 101543

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29332

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42621

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        22464

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8670
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Посольство РФ в США выразило обеспокоенность появлением «пособия по войне с Россией»

        Посольство РФ в США выразило обеспокоенность появлением «пособия по войне с Россией»

        6:52   26 Сентября 2017
        876
        ВКС РФ нанесли 10 ударов по объектам боевиков в Идлибе, мирные жители не пострадали

        ВКС РФ нанесли 10 ударов по объектам боевиков в Идлибе, мирные жители не пострадали

        5:09   26 Сентября 2017
        238
        Госдеп пытается опровергнуть обвинения в свой адрес после гибели генерала РФ в Сирии

        Госдеп пытается опровергнуть обвинения в свой адрес после гибели генерала РФ в Сирии

        0:03   26 Сентября 2017
        1016
        Пушков пригласил комиссию ООН в Крым после обвинений в нарушении прав человека

        Пушков пригласил комиссию ООН в Крым после обвинений в нарушении прав человека

        21:27   25 Сентября 2017
        6657