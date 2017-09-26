Россияне смогут сообщать о нарушениях ПДД в системе «Народный инспектор»

В Избранное

Москва, 26 сентября. Кабмин России одобрил создание системы «Народный инспектор», которая поможет россиянам фиксировать нарушения ПДД на дорогах, используя смартфон.

Как пишет газета «Известия», для участия в проекте нужно будет зарегистрироваться на портале госуслуг и скачать специальное приложение.

При этом привлекать к ответственности нарушителей, выявленных «Народным инспектором», будут только лишь за несколько незначительных нарушений и только владельцев машин.

Отмечается, что приложение также будет блокировать попытки отредактировать видео. Оно сможет определить точные координаты и время нарушения.