Дамаск контролирует большинство месторождений нефти в Сирии

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Пекин, 26 сентября. В настоящее время правительство Сирии контролирует большую часть нефтяных месторождений страны и планирует вернуть себе контроль над всеми нефтяными и газовыми месторождениями в Сирии до конца следующего месяца. Такое заявление сделал посол Сирии в Китае Имад Мустафа.

По словам посла в Китае, за последние два месяца сирийским войскам удалось вернуть под контроль Дамаска большинство крупных месторождений в стране — это связано с успешным наступлением в провинциях Хомс и Дейр эз-Зор, где силам Сирийской арабской армии при поддержке ВКС РФ удалось окружить и разгромить крупные группировки террористов «Исламского государства»1 (запрещено в России).

«Мы уверены, что к концу следующего месяца 100 процентов нефтяных и газовых месторождений будут контролироваться правительством Сирии», — объявил Имад Мустафа в интервью изданию Global Times.

В интервью посол отметил, что приоритетными направлениями для послевоенного восстановления Сирии станут реконструкция энергосистем и энергетического сектора в целом, а также масштабные проекты по строительству жилья вместо уничтоженного войной.

1 Организация запрещена на территории РФ.