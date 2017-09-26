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Россия
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Новости Сирии
Дамаск контролирует большинство месторождений нефти в Сирии
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    Дамаск контролирует большинство месторождений нефти в Сирии

    8:51  26 Сентября 2017
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    Дамаск контролирует большинство месторождений нефти в Сирии

    Пекин, 26 сентября. В настоящее время правительство Сирии контролирует большую часть нефтяных месторождений страны и планирует вернуть себе контроль над всеми нефтяными и газовыми месторождениями в Сирии до конца следующего месяца. Такое заявление сделал посол Сирии в Китае Имад Мустафа.

    По словам посла в Китае, за последние два месяца сирийским войскам удалось вернуть под контроль Дамаска большинство крупных месторождений в стране — это связано с успешным наступлением в провинциях Хомс и Дейр эз-Зор, где силам Сирийской арабской армии при поддержке ВКС РФ удалось окружить и разгромить крупные группировки террористов «Исламского государства»1 (запрещено в России).

    Дамаск контролирует большинство месторождений нефти в Сирии

    «Мы уверены, что к концу следующего месяца 100 процентов нефтяных и газовых месторождений будут контролироваться правительством Сирии», — объявил Имад Мустафа в интервью изданию Global Times.

    В интервью посол отметил, что приоритетными направлениями для послевоенного восстановления Сирии станут реконструкция энергосистем и энергетического сектора в целом, а также масштабные проекты по строительству жилья вместо уничтоженного войной.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Валентин Меликов
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