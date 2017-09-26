Российские заключенные могут начать работать на воле

В Избранное

Москва, 26 сентября. Заключенным планируют разрешить выезжать на работу в города и поселки, которые находятся рядом с колониями и тюрьмами. Законопроект внесут на рассмотрение Госдумы до конца осенней сессии.

По словам сенатора Дмитрия Шатохина, идея нового законопроекта заключается в том, чтобы применять труд отбывающих наказание на действующих коммерческих предприятиях, сообщает «Парламентская газета». Но для этого необходимо внести поправки в Уголовно-исполнительный кодекс.

Член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам отметил, что в некоторых регионах уже есть успешный опыт принятия на работу заключённых в коммерческие предприятия.