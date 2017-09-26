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Россия
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Общество
Российские заключенные могут начать работать на воле
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    Российские заключенные могут начать работать на воле

    8:57  26 Сентября 2017
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    Российские заключенные могут начать работать на воле

    Москва, 26 сентября. Заключенным планируют разрешить выезжать на работу в города и поселки, которые находятся рядом с колониями и тюрьмами. Законопроект внесут на рассмотрение Госдумы до конца осенней сессии.

    По словам сенатора Дмитрия Шатохина, идея нового законопроекта заключается в том, чтобы применять труд отбывающих наказание на действующих коммерческих предприятиях, сообщает «Парламентская газета». Но для этого необходимо внести поправки в Уголовно-исполнительный кодекс.

    Российские заключенные могут начать работать на воле

    Член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам отметил, что в некоторых регионах уже есть успешный опыт принятия на работу заключённых в коммерческие предприятия.

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    Автор: Алексей Громов
    #госдума #уфсин #проект
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