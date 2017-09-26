«Роскино» назвало самые успешные отечественные фильмы в 2017 году

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Москва, 26 сентября. Генеральный директор «Роскино» Екатерина Мцитуридзе рассказала о самых успешных и популярных российских фильмах в 2017 году.

Как пишет газета «Известия», Мцитуридзе отметила такие фильмы, как «Притяжение», «Викинг», «Время первых» и «Невеста».

Гендиректор также напомнила, что у фильма «Нелюбовь» Андрея Звягинцева были хорошие международные продажи. При этом руководитель подчеркнула, что это единичный пример реализованного независимого проекта.

По словам Мцитуридзе, активнее всего фильмы российского производства покупают в Германии, во Франции, в Китае, также в странах Восточной Европы, Балтики, Ближнего Востока. «Роскино» намерено в будущем освоить Северную Америку и Канаду.